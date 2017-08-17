Maui Time

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An Art Show of Masterful Miniatures at Lahaina Galleries

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There’ll be an Art Show of Masterful Miniatures at Lahaina Galleries in Wailea on Wednesday, Aug. 23. See a variety of creative works by Ronaldo Macedo, Robert Lyn Nelson, Andrea Razzauti, Steve Turnbull, Caroline Zimmermann, Guy Buffet, Dario Campanile, Cheryl Kline, Larissa Morais, James Scoppettone, Roy Tabora and Lori Wylie. Pupus and refreshments will also be served. Free. 6-9pm. Lahaina Galleries–Wailea, (3750 Wailea Alanui,); 808-874-8583; Lahainagalleries.com

Photo courtesy Lahaina Galleries

 

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